Viaggi last minute Le offerte sono poche Ma il bilancio dell’estate soddisfa le agenzie

"Offerte last minute? Sono poche, pochissime. E comunque chi voleva viaggiare in questi giorni

ha già prenotato. Ormai se qualcuno passa in agenzia

è perché interessato a spostarsi nei prossimi mesi, specialmente per quanto concerne i viaggi di lunga gittata". E’ questo il punto

di vista degli operatori delle agenzie di viaggio pratesi, per i quali in questo momento il lavoro prosegue sì, ma a ritmo più blando rispetto ai mesi scorsi. Tutto nella norma: il boom estivo sta facendo largo agli interessamenti per gli spostamenti di ottobre, novembre e dicembre.

Non mancano già le prime prenotazioni per viaggiare,

e in particolare per andare all’estero: Maldive, Mauritius ma anche Giappone e Stati Uniti le destinazioni più gettonate. Non si registra invece un particolare movimento per quanto concerne le partenze dell’ultimo minuto, quelle

più improvvisate. "Questo

sia perché non si trovano particolari occasioni vantaggiose, sia perché da questo punto di vista le persone sono più propense a fare in proprio, senza passare dalle agenzie - raccontano alcuni operatori pratesi - Le prospettive per i prossimi

mesi sono comunque positive, rincari permettendo. Come è stato d’estate, ci auguriamo che anche in inverno gli aumenti, se ci saranno, non frenino il desiderio di viaggiare".

F. B.