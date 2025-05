Federalberghi Toscana. Sport e turismo trainano. Sono le carte vincenti

"Sport e turismo" è il tema che la Federalberghi regionale ha scelto come argomento centrale dell’annuale assemblea pubblica che si svolge stamani nel salone consiliare del Comune. Dopo i saluti istituzionali (presidente Regione Toscana, Eugenio Giani, assessore regionale Leonardo Marras, sindaca Ilaria Bugetti, assessora Chiara Bartalini, presidente degli albergatori di Prato, Sauro Venturi), l’assemblea, partendo dalla ricerca del Centro Studi turistici e dall’intervento del presidente regionale del Coni, Simone Cardullo, sarà caratterizzata da una tavola rotonda. Moderata dal segretario generale Pier Luigi Masini, vede la partecipazione di alcuni delegati provinciali Coni: Taccetti per Firenze, Taiti per Prato, il vicepresidente nazionale della FCI, Saverio Metti, l’amministratore del blog Fratellanza Golfistica Nicola Risaliti, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, la presidente del Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, il presidente degli albergatori di Montecatini, Carlo Bartolini. Le conclusioni saranno affidate a Daniele Barbetti, presidente regionale degli albergatori. La ricerca del CST, presentata da Anna Duchini, mette in evidenza la reale ricaduta economica sulla Toscana di questa tipologia di turismo. Il settore del turismo sportivo è un segmento in crescita: il turista non è solo l’atleta che si muove per una competizione, ma anche l’amatore che si impegna in attività motorie, gli accompagnatori, gli spettatori. In Italia i turisti sportivi abituali, che pernottano in albergo, sono quasi quattro milioni e mezzo, di cui oltre 250 mila in Toscana con un indotto economico calcolabile tra diretto ed indotto in circa 100 milioni di euro. "È un grande riconoscimento avere a Prato l’assemblea annuale di Federalberghi Toscana – dice Sauro Venturi, presidente Federalberghi Prato – Solo lo scorso anno ci siamo costituitiƟ come federazione, dopo anni che eravamo delegazione: in poco più di un anno siamo cresciuti da 20 a 26 associati". Dopo il covegno pubblico della mattina, nel pomeriggio i consiglieri di Federalberghi Toscana si sposteranno al Museo del tessuto per l’assemblea privata.