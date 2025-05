Vintage Market per aiutare File

L’associazione di leniterapia File chiama alla solidarietà con la quarta edizione di Prato Vintage Market in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio, dalle 9 alle 19 a palazzo Banci Buonamici e allo Spazio Valentini in via Ricasoli (ingresso libero).

Prato Vintage Market è il mercato di abiti e accessori vintage organizzato per raccogliere fondi a supporto del servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. A Vintage Market sarà proposta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati nel periodo dell’anno in cui nelle case si fa il cambio stagionale degli armadi.

Un’occasione per dare nuova vita ad abiti che non usiamo più in una grande catena di solidarietà che è supportata da supermercato Pratocarni e da Fratini traslochi. Intanto prosegue intensamente l’attività dei Gruppi di auto mutuo aiuto organizzati da File per affrontare il lutto attraverso un sostegno a coloro che hanno perso un proprio caro.

Quattro i gruppi: presso l’Hospice Fiore di Primavera in via Pistoiese 613/2; presso la parrocchia di san Bartolomeo in piazza Mercatale; all’associazione Da Berna in via della Stufa 10 (uno serale e uno rivolto esclusivamente a genitori che hanno perso un figlio).

Pagina a cura di Marilena Chiti