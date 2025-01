"Viaccia sconfitto ma segnali positivi"

"Siamo stati bene in partita bene fino al 70’, poi siamo crollati nel finale mentalmente. Siamo ancora fragili da certi punti di vista, ma la prestazione fa ben sperare". Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno Federico Facchini, allenatore del Viaccia, dopo il ko incassato contro la capolista Cubino. Effettivamente il fanalino di coda del girone A di Promozione per lunghi tratti del match ha tenuto testa agli avversari, passando in vantaggio e sfiorando anche il raddoppio. "Abbiamo avuto due occasioni nitide per fare il 2 -0 nel secondo tempo, ma poi il pareggio su angolo ci ha tagliato le gambe e mentalmente siamo crollati – insiste il tecnico del Viaccia -. Di fronte avevamo una squadra comunque preparata e agguerrita, che ha approfittato del nostro sbandamento e si è portata a casa l’intera posta in palio. Confermo che ho visto molte cose buone e ovviamente ancora tanto lavoro da fare. Ma continuo a credere che con fatica la salvezza sia possibile". Il Viaccia con 6 punti rimane in fondo al gruppo, con Intercomunale Monsummano e Firenze Ovest che dopo i pareggi ottenuti aumentano il divario portandosi a 13 e 15 punti.