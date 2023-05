Viaccia Jazz al gran finale Il magico flauto di Vettori

PRATO

CV53 è il nome del quartetto che venerdì (ore 21,30) conclude l’appuntamento primaverile di Sounds on Friday, rassegna jazz alla XVII edizione al Circolo "La Libertà del 1945" di Viaccia. CV53, acronimo che sta per Carlotta Vettori, dove il numero è il civico di questa eclettica flautista che in tutti questi anni, come direttrice artistica, ha "inventato" una formula poco classificabile: togliere i confini di stile che ancora oggi perdurano nella musica. Protagonista sul palco di Viaccia, la Vettori coi suoi flauti, è affiancata da una band di nomi affermati. Andrea Melani, batterista pratese che conta un numero vastissimo di esperienze e di partecipazioni: Rava, Fresu, Bosso, Pieranunzi, Bollani. Silvia Bolognesi, contrabbassista, compositrice e arrangiatrice, insegna contrabbasso presso l’Accademia Siena Jazz. Nicolò Francesco Faraglia, viene dalla chitarra classica, per passare ai corsi di laurea triennale - Siena Jazz, dove studia con Roberto Cecchetto e Stefano Battaglia. Una compagine che in occasione del concerto a Viaccia ospita anche la chitarra di Riccardo Galardini, maestro così prezioso e sempre vicino a questa longeva esperienza.

La musica. Quest’ultimo appuntamento della rassegna propone un programma che apre una finestra sul futuro, partendo dai contenuti dell’ultimo disco pubblicato dalla formazione presente: il disco "Ruah", parola sanscrita che significa "spirito- respiro-soffio", metafora dell’alito che anima il suono del flauto in cui è condensata l’esperienza esistenziale e musicale di Carlotta Vettori (diplomatasi nel ’94 al Conservatorio Cherubini di Firenze, il cui curriculum è impossibile sintetizzare): che parte dalla musica classica, prosegue nel segno del jazz, si inoltra nel rock per trovare il posto ideale nell’improvvisazione e nell’ avanguardia. Otto tracce di musica e di vita che quasi simbolicamente concludono questa serata con l’esecuzione-omaggio a due grandi Maestri: Severino Gazzelloni-flauto classico e Eric Dolphy-flauto jazz. Si consiglia la prenotazione al 3492321388.

Goffredo Gori