Via Turchia, parco attrezzato. Bando per il gestore del bar

Pubblicata sul sito web del Comune di Prato (https://gare.comune.prato.it) l’indagini di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del parco attrezzato di via Turchia a San Giusto con il locale ad uso bar e per il chiosco ad uso punto ristoro e della relativa area di pertinenza all’interno del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo).

Partendo da via Turchia, la richiesta partecipazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma telematica "Tuttogare" del Comune di Prato a cui l’operatore economico dovrà necessariamente registrarsi, entro il 28 febbraio. Sono ammessi alla gara imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, cooperative, consorzi, consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane e raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Tra i requisiti richiesti essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e aver svolto nell’ultimo biennio attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande per almeno sei mesi. La concessione avrà durata di cinque anni prorogabile per ulteriori quattro.

Gli interessati possono effettuare un sopralluogo alla struttura prendendo un appuntamento con con il Servizio Urbanistica, [email protected] e [email protected].