Via Turchia, Natale al gelo: "In casa appena 12 gradi"

Natale senza riscaldamento. La nuova richiesta di aiuto arriva da alcuni condomini che abitano nelle case popolari di via Turchia. Appena due settimane fa, alcuni residenti avevano protestato per la mancanza di riscaldamento in alcuni appartamenti. Una situazione difficile soprattutto per gli anziani. Insomma, nonostante le segnalazioni e le proteste, poco è cambiato.

"Ho 12 gradi in casa, non è stato fatto nulla da quando sono venuti i tecnici a guardare – dice Aurora De Giorgi una delle residenti di via Turchia – Fa davvero freddo". Stesso problema si presenta con l’acqua calda: a volte c’è a volte non c’è. "Il guasto si ripresenta continuamente e l’acqua calda va a singhiozzo – spiega un’altra residente, Maria Rita Luparello – Così non è possibile andare avanti".

Come sempre sono diverse le famiglie rimaste al gelo a causa di un "guasto" (non meglio specificato) all’impianto di riscaldamento. E non è la prima volta che accade, a quanto raccontano i residenti di via Turchia, l’impianto è soggetto a guasti di questo tipo da anni ma nessuno muove un dito per tentare di risolvere la situazione. E la cosa si fa ancora più seria proprio adesso, per Natale, in quanto con i giorni festivi sarà impossibile vedere un tecnico, almeno fino a mercoledì prossimo, primo giorno feriale.

I residenti non sanno più a chi chiedere aiuto. Hanno più volte contattato il numero delle emergenze a loro disposizione ma, a parte spiegare genericamente che c’è un gusto, nessuno ha saputo dire quando e come verrà riparato. "Forse mai", sussurra qualcuno.

"Sono una persona dializzata – insiste De Giorgi –, mi ammalo di continuo a causa del freddo che ho in casa. Non si prospetta un bel Natale. Non so più a chi chiedere aiuto. L’altra volta sono rimasta al gelo per più di una settimana. E adesso per quanto ancora?". Nessuno sa dare una risposta.