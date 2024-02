Via Scarpettini, lavori fino a maggio. Saranno tre mesi neri per la viabilità

Saranno mesi da bollino nero per via Scarpettini. Una delle strade di maggior traffico è oggetto di lavori per il miglioramento della rete idrica. I cantieri procedono a piccoli step proprio per evitare di appesantire troppo la viabilità, ma i disagi comunque non mancano. Si tratta di lavori sulla rete idrica dell’acquedotto necessari per sostituire due vecchie tubazioni e contestualmente rifare gli allacciamenti che termineranno a metà maggio. Il lavoro, svolto da una ditta privata per conto di Publiacqua, gestore della rete idrica, prenderà il via lunedì 26 febbraio alle 9 e coinvolgerà via Scarpettini nel tratto tra via Prato e via Livorno. Per consentire i lavori di scavo la carreggiata sarà ristretta e si potrà procedere a senso unico alternato su un’unica corsia di marcia. Durante i lavori il traffico sarà regolato da movieri, muniti di apposita paletta, mentre negli altri orari sarà attivo un semaforo che regolerà la circolazione.

Nell’area del cantiere saranno interdetti l’accesso ai pedoni e la sosta dei veicoli; il limite di velocità consentito scenderà a 30 km orari. Indicativamente l’intervento di sostituzione delle tubature della rete idrica sarà concluso entro la metà di maggio. "La via Scarpettini è una delle principali direttrici del traffico nella zona industriale e sappiamo che i lavori in questa zona causano disagi - spiega il sindaco Simone Calamai -. I lavori sono molto importanti perché andiamo a sostituire vecchie condutture idriche con nuove tubazioni che ridurranno le perdite soprattutto nel periodo estivo con un notevole risparmio e una migliore gestione dell’acquedotto. Alla fine dell’intervento sarà completamente riasfaltata tutta via Scarpettini con un notevole beneficio per la sicurezza e il decoro"