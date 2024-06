Via Roma pericolosa: investiti una donna e un ciclista in poche ore

Due incidenti in poche ore. Sono quelli che sono avvenuti ieri in via Roma. Il più grave si è verificato dopo pranzo, intorno alle 15, quando una anziana, 69 anni, è stata investita all’altezza della Coop di Grignano da un’auto dell’Asl. La donna è stata soccorsa in codice rosso e portata all’ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. Secondo quanto appreso, l’anziana non stava attraversando sulle strisce pedonali e la conducente della macchina non avrebbe fatto in tempo a evitarla. La donna alla guida dell’auto è stata sottoposta all’etilometro ed è risultata negativa. Il secondo incidente è avvenuto nella notte. Questa volta a farne le spese è stato un ciclista di origini pachistane. L’uomo è stato investito da un’auto all’incrocio fra via Roma e via Pomeria. E’ stato portato a Careggi in codice rosso. Ieri pomeriggio, comunque, stava bene e si è recato da solo al comando di piazza Macelli. Secondo quanto ricostruito dalla municipale, uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Il ciclista proveniva da via Santa Trinita.