"Via Pistoiese. I lavori sono da correggere"

"Lavori di riqualificazione lungo via Pistoiese da rivedere e correggere". Continuano i problemi nel restyling portato avanti dall’amministrazione comunale fra Narnali e Viaccia, a dichiararlo è Pasquale Petrella, candidato al consiglio comunale con la lista Prato Merita che appoggia come canditato sindaco Mario Daneri (foto). "Davanti al Centro per l’impiego sono spariti undici posti auto – dice Petrella –. I commercianti della zona minacciano di chiudere l’attività. I parcheggi a lisca di pesce sono stati trasformati in parcheggi paralleli al marciapiede. E se anche qualche posto viene recuperato nei posteggi aggiuntivi sul lato opposto, il risultato sarà un ingolfamento del traffico ogni volta che un automobilista dovrà fare manovra per parcheggiare. Così proprio non va e nella prossima legislatura, purtroppo, bisognerà rimettere mano in tutte quelle zone riqualificate in maniera non rispondente alle esigenze di chi ci vive, lavora o semplicemente le percorre". Anche davanti al circolo Renzo Grassi era prevista la trasformazione dei parcheggi ora presenti a lisca di pesce in parcheggi paralleli ai marciapiedi, ma una denuncia pubblica fatta dal Comitato civico per Narnali ha portato tecnici e amministratori a confrontarsi con le realtà economiche della zona e a rivedere il progetto, lasciando la realtà così com’era. Un altro problema sembra stia venendo fuori all’altezza del distributore Eni. "Sono stato informato dal presidente del Comitato civico per Narnali, Massimo Faggi, che i marciapiedi su quel lato mettono in seria difficoltà le abitazione a piano terra, che rischiano di venire allagate ad ogni semplice pioggia e non solo in caso di alluvione come è accaduto a novembre – conclude Petrella –. Credo che la riqualificazione di via Pistoiese sia nata sotto una cattiva stella: i lavori sono partiti quasi un anno fa, dovevano terminare a dicembre, ma non se ne vede ancora la fine".