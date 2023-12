Via Muzzi e via Guasti fanno rete. Nasce la Christmas card per i doni

Si accende il Natale in centro. A fianco delle iniziative di ’Natale a Prato’ e l’ufficiale accensione delle luci da parte del sindaco Biffoni sabato 2 dicembre, anche i commercianti di via Luigi Muzzi e via Cesare Guasti si sono organizzati per regalare ai cittadini un momento di festa e promuovere i negozi di vicinato. Il giorno dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, alle 17 ci sarà l’accensione ufficiale degli alberi natalizi a corredo delle due vie: oltre 30 piante s’illumineranno all’unisono e decoreranno le strade per tutto il periodo di festa.

Con l’occasione, a tutti i partecipanti, sarà distribuita una ’Christmas card’ che permetterà di usufruire di una promozione speciale in ognuno dei 18 negozi aderenti, la carta contiene promozioni spendibili fino al 31 dicembre. Sempre il pomeriggio dell’8 dicembre sarà possibile partecipare ad un workshop di sartoria al Fran Factory in va Muzzi, 13 e ad una degustazione di panettone artigianale campano organizzata dal Terra Mja (via Muzzi, 2).

I negozi aderenti all’iniziativa e nei quali sarà possibile spendere la propria ’Christmas card’ sono: Terra Mja, MarGe, Fran Factory, La Bottega di Simone, Baldi Ricami, Donna Franka, Hello Darling, Puggelli Clothing, Da Tommi - Ridammi un bacino, Le borse di Soraya, La Bottega degli Artigiani, Cappelleria Teresa, Cherry Plum, Gioielleria Torracchi, Scarpelli Calzature, Blow Up Store, Città del Sole e Mughi Piante.

Per chi vuole fare una girata nel centro addobbato a festa o curiosare tra i negozi c’è il magico trenino gratuito a disposizione di visitatori e cittadini il venerdì, sabato e domenica (orari 10.30 – 12.30 e 16.30 – 19.30) fino al 26 dicembre. Il trenino ha anche la funzione di navetta gratuita da e per il parcheggio scambiatore di piazza del Mercato Nuovo, un modo per fare shopping o una passeggiata in centro senza il problema di dove parcheggiare l’auto.