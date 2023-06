Via delle bocche del lupo Il romanzo postumo di Raffaello Pecchioli

Domani alle 21 sarà presentato presso la Gualchiera di Coiano (via della Gualchiera, 35) il romanzo postumo di Raffaello Pecchioli "Via delle Bocche del Lupo, 73 (Sinfonia in Si minore per archi ed orchestra). La presentazione è organizzata dall’Associazione "Insieme per la Gualchiera di Coiano", con il patrocinio del Comune, nell’ambito di un ampio programma di iniziative culturali. Interverranno Mario Barbacci per l’Associazione, l’Assessore comunale alla Cultura Simone Mangani, Alessandro e Monica Attucci dell’omonima casa editrice che ha pubblicato il libro, Sara Pecchioli, una delle figlie dello scrittore. L’ingresso è libero. Il romanzo è uscito alcuni mesi fa, a distanza di alcuni anni dalla morte di Raffaello Pecchioli, con un lavoro di Alessandro Attucci e Sara Pecchioli sul testo lasciato dall’autore. Della figlia di questi è anche la cura grafica del volume.

Il romanzo ha un struttura narrativa complessa, molti temi sociali, politici ed esistenziali in-sieme a vari caratteri psicologici che troviamo nei personaggi, ampi periodi intessuti di un plurilin-guismo, molteplici rimandi culturali.