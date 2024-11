Via Deledda, bocciodromo al freddo: "Qui ci troviamo per stare insieme"

Il bocciodromo di Montemurlo non rappresenta solo un impianto sportivo, ma rappresenta ben altro. È un luogo di aggregazione e di socialità ogni giorno frequentato da oltre una cinquantina di anziani della zona. Non solo appassionati di bocce, ma persone in cerca di amicizia, un luogo dove fare due chiacchiere, magari una partita e arrivare a sera insieme. Un luogo importante perché motore di socialità soprattutto per le persone anziane a rischio marginalità.

Peccato che da tempo la struttura abbia problemi all’impianto di riscaldamento. Con le temperature che sono scese e visto che è frequentato da persone non più giovanissime, all’interno del bocciodromo serve che ci sia un minimo di riscaldamento, ma l’impianto non va sollevando le polemiche di molti frequentatori che nell’ultimo periodo sono stati costretti a rinunciare per il troppo freddo. Anche alcune delle competizioni sportive che si svolgono all’impianto di via Deledda sono state spostate altrove. La questione è stata sollevata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni: "La situazione al bocciodromo di Montemurlo sta diventando insostenibile, suscitando l’indignazione di molti cittadini, in particolare anziani. Il problema principale è il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che ha già costretto gli organizzatori a spostare alcuni tornei in altre strutture - spiega il consigliere - Il nostro bocciodromo non rappresenta solo un impianto sportivo, ma è un importante punto di ritrovo per la comunità, specialmente per gli anziani, dove si coltiva la socialità e si combatte la solitudine. È inaccettabile che questi spazi diventino inaccessibili a causa del freddo". Meoni ha ricevuto segnalazioni da diversi cittadini preoccupati per le difficoltà crescenti legate al malfunzionamento del riscaldamento.

"Chiedo con fermezza all’amministrazione di attivarsi per risolvere questa problematica. Non possiamo sottovalutare la gravità del disagio, soprattutto con l’arrivo del freddo, considerando che i frequentatori principali del bocciodromo sono persone anziane, particolarmente vulnerabili - aggiunge -. Il benessere dei cittadini non ha colore politico: deve essere una priorità assoluta. Quando si tratta di servire la comunità, è fondamentale dimostrare concretezza e tempestività. Mi aspetto che venga fatto un intervento di riparazione al più presto, affinché venga ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento e garantito un ambiente confortevole per tutti i cittadini".

Silvia Bini