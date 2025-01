Via alle firme per i pedoni sicuri sulla 325

Più strisce pedonali sulla 325. È la richiesta degli abitanti della Vallata: comincia in questi giorni, infatti, una raccolta firme per chiedere degli attraversamenti per i pedoni sull’arteria di collegamento in Valbisenzio. A proporla è la neonata associazione culturale "Civici per Vaiano", che da ieri sta raccogliendo le firme che poi saranno inviate al Comune di Vaiano e alla Provincia di Prato.

In particolare, il punto per il quale il gruppo chiede gli attraversamenti pedonali rialzati e illuminati è sul tratto della Sr 325 che passa nell’abitato di Vaiano nei pressi della Cgil. Si tratta di dispositivi rivolti a segnalare le alte velocità delle auto nelle strade cittadine e con lo scopo di garantire più sicurezza per i pedoni con l’installazione di attraversamenti ben segnalati. La raccolta firme andrà a definire una "delibera popolare" e si potrà firmare alla sede dell’associazione in via Braga 288, il mercoledì, il giovedì e il venerdì con orario dalle 16 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 12.30.

Sempre alla sede dell’associazione "Civici per Vaiano", ci sono poi, un paio di iniziative, per il 2025, in partenza. Il sabato mattina, dalle 10 alle 12.30 lo spazio diventa "Salotto culturale", ovvero un luogo dedicato al dialogo, alle idee e alla comunità. Il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, invece la sede dei Civici per Vaiano si trasforma in un laboratorio con il "Corso di alfabetizzazione digitale", rivolto in particolar modo agli anziani che non hanno ancora preso dimestichezza con le nuove tecnologie. I partecipanti saranno i cittadini del territorio over 60: possono essere i "nonni" di studenti, iscritti ai Centri sociali anziani o ad altre associazioni.