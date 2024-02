Verso la notte degli Oscar. Quante proposte in sala. E tanta voglia di cinema

Conto alla rovescia per la Notte degli Oscar, il 10 marzo, la data della notte più importante del cinema. Nell’attesa, Il Garibaldi Milleventi ripropone - per chi non li ha ancora visti ma anche per chi è rimasto incantato dalla prima visione - tre film candidati alle statuette, di cui si parla molto. Il primo è Io capitano di Matteo Garrone - candidato per l’Italia a miglior film internazionale – e sarà in programmazione sabato alle 21, domenica alle 16, venerdì 1 marzo alle 21, sabato 2 alle 18.15 e domenica 3 alle 16. Il secondo è Anatomia di una caduta di Justine Triet - candidato a 5 Oscar, tra cui miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attrice, Palma d’oro a Cannes, miglior film europeo dell’anno, Golden Globe come miglior film straniero. Lo si potrà vedere domani alle 21, domenica alle 20.30, sabato 2 marzo alle 20.30 e domenica 3 alle 18.15 in versione originale. Il terzo è Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, candidato come miglior film d’animazione è già vincitore di Golden Globe e Bafta inglese: sarà in programmazione solo in versione giapponese sottotitolata domani alle 18.45, domenica alle 18.15, sabato 2 marzo alle 16 e domenica 3 alle 21. Oltre a questi titoli, da ricordare il Cineforum del mercoledì alle 20.30 a cura di Carlo Pellegrini: oggi ci sarà il recupero del film Il Libro delle soluzioni di Michel Gondry, mercoledì 28 febbraio How to have sex di Molly Manning Walker, entrambi in versione originale.

E a proposito di Oscar, da ricordare al Cinema Pecci l’appuntamento con la rassegna dedicata a Yorgos Lanthimos, il geniale regista greco che concorre a undici statuette con Povere creature: oggi alle 21.15 si potrà vedere il suo quarto film, The Lobster del 2015 (foto), co-produzione internazionale con grandi attori hollywoodiani, quali Colin Farrell e Rachel Weisz, grazie alla quale, dopo aver vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes del 2015, Lanthimos è finalmente nelle cinquine dei migliori film dell’Academy ottenendo la nomination agli Oscar 2017 per la migliore sceneggiatura. Sempre stasera alle 21 al Terminale, per la rassegna Giardini selvaggi in collaborazione con il Cai, ci sarà Pasang. All’ombra dell’Everest, il documentario di Nancy Svendsen dedicato a Pasang Lhamu Sherpa, la prima donna nepalese a raggiungere la vetta dell’Everest. Da domani invece arriva La zona d’interesse di Jonathan Glazer, Gran premio della giuria a Cannes 2023, candidato a 5 Oscar. Infine, oggi all’Eden quattro titoli. La novità è Bob Marley. One Love, il biopic diretto da Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir nel ruolo del celebre cantautore: alle 16, 18.15 e 21; poi Past Lives, pellicola acclamata dalla critica e candidata agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale per Celine Song, qui al suo debutto alla regia. Infine, alle 16, 18.15 e 21 Giulietta è Romeo, l’ultimo film di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, Geppi Cucciari e Margherita Buy; alle 18.15 Finalmente l’alba di Saverio Costanzo