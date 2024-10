Verso il super derby. Bufera biancazzurra. Ridolfi paga per la crisi. Nuovo mister in arrivo

Rivoluzione in casa Prato. Quelle che sono seguite alla batosta incassata a Piacenza, dove la squadra di casa si è imposta con un netto 4-0, sono state ore di riflessione per i vertici lanieri. Ore nelle quali, dopo un confronto fra il presidente Stefano Commini e il direttore sportivo Gianluca Berti, si è deciso di cambiare. Via Maurizio Ridolfi e il suo vice Christian Cesaretti, nonostante la conferma pubblica risalente ad appena 10 giorni fa da parte di Berti.

Il tecnico ex Tuttocuoio paga il pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. Gli ultimi tre ko consecutivi hanno spinto la società a sollevare dal proprio incarico l’allenatore che sedeva sulla panchina biancazzurra dallo scorso gennaio. La speranza è che il cambiamento possa dare una scossa alla squadra. E, ovviamente, anche alla classifica. In totale, Ridolfi saluta il Prato con alle spalle un bilancio di sette successi, cinque pareggi e nove sconfitte. Nelle prossime ore verrà annunciato il sostituto, anche perché non c’è assolutamente tempo da perdere. In pole c’è il nome di Massimo Maccarone, ex bomber del Prato. Ieri circolava anche quello dell’ex Aglianese Ciccio Baiano. Oggi intanto va in scena la prima seduta d’allenamento in vista di domenica, quando c’è in programma (calcio d’avvio alle 15) una gara tutt’altro che banale, la gara più sentita della stagione: il derby con la Pistoiese.

Un derby che si preannuncia ad altissima tensione. Un derby per provare a risalire la china e che il Prato dovrà assolutamente cercare di vincere. Perché altrimenti il rischio sarebbe quello di affondare definitivamente nelle zone pericolose della classifica. Bisogna invertire la marcia, in fretta. Per entrambe le tifoserie si tratta dell’appuntamento più sentito dell’anno, inutile nasconderlo. Pure per quella biancazzurra, nonostante il presente non proprio felice, per usare un eufemismo. I sostenitori lanieri hanno seguito la squadra in buon numero anche in occasione della disastrosa trasferta piacentina, mandando giù un bel magone viste le quattro scoppole prese. Domenica il supporto alla squadra non mancherà: ma il pubblico chiede un finale ben diverso rispetto agli ultimi visti. Vedremo poi se ci saranno contestazioni prima dell’inizio del match e quella che sarà la risposta di pubblico.

Certamente da Pistoia sono attese diverse presenze, alla luce del ritrovato entusiasmo fra gli arancioni dopo il fallimento della vecchia Us. La nuova Fc, guidata dal patron Sergio Iorio, ha allestito una rosa per provare a tornare in serie C. In questo momento sembra un derby da "2", ma occhio, perché anche nella stagione scorsa, quando le compagini si sfidarono all’andata, c’era una squadra nettamente favorita rispetto all’altra: il Prato, alla luce delle problematiche interne alla Pistoiese. E invece furono gli ospiti a festeggiare il successo. Chissà che la storia non possa ripetersi, ma a parti invertite.

Francesco Bocchini