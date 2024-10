Vernio, tre settimane dedicate alla prevenzione del tumore alla mammella

Prato, martedì 29 ottobre 2024 – L’Azienda Usl Toscana centro ha organizzato una campagna di screening mammografico per le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni residenti nel comune di Vernio. L’iniziativa, attiva dal 4 al 22 novembre, è resa possibile grazie anche alla collaborazione con la Coop Bisenzio Ombrone.

Lo screening sarà effettuato tramite un mammografo mobile posizionato nel parcheggio della Coop Bisenzio Ombrone, in via Caduti della Direttissima n. 1/3 a Vernio (PO).

L’accesso è su invito: le donne interessate riceveranno una lettera direttamente a casa, inviata dalla segreteria screening di Prato, situata presso il Centro Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” in via Galcianese 93/12.

Le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni che non avessero ricevuto l’invito possono comunque contattare la segreteria dello screening per prenotarsi. È possibile telefonare al numero 055 545454, selezionando il tasto 4 per il percorso screening e poi il tasto 3 per l’ambito pratese, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16.30. In alternativa, è disponibile l’indirizzo email: [email protected].

Gli screening oncologici, come quello per il tumore alla mammella, mirano alla diagnosi precoce dei tumori o di alterazioni che potrebbero precederli. Partecipare a questi screening gratuiti rappresenta una misura fondamentale di prevenzione, permettendo un intervento tempestivo e un migliore accesso alle cure.