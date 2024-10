Tutti i programmi di screening della Regione Toscana

In occasione dell’Ottobre rosa il sistema sanitario regionale toscano offre programmi di screening oncologici articolati in percorsi organizzati, ai quali si accede senza ricetta medica. Programmi sviluppati dalla Regione, in collaborazione con l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) e garantiti dalle Aziende USL della regione a tutte le persone residenti o con domicilio sanitario in Toscana. L’adesione è volontaria: basta semplicemente Dire di sì (campagna di promozione degli screening). Disponibile lo screening per il tumore della mammella rivolto a donne di età compresa tra i 50 e 69 anni, con un intervallo di 2 anni; a quelle tra i 45 e 49 anni, con intervallo di 1 anno; tra i 70 e i 74 anni, con intervallo di 2 anni. La mammografia consiste in una radiografia del seno che utilizza dosi di raggi X molto basse. Un esame semplice che dura pochi minuti, senza l’utilizzo di farmaci né mezzi di contrasto. Disponibili poi i test utilizzati per la prevenzione del tumore del collo dell’utero che sono: il pap test per le donne tra i 25 e i 33 anni, con intervallo di 3 anni, e il test HPV per chi ha tra i 34 e i 64 anni, con intervallo di 5 anni. Per sottoporsi al test è necessario l’assenza di: mestruazioni da 3 giorni; rapporti sessuali/visite ginecologiche/ecografie transvaginali nei 2 giorni precedenti; utilizzo di lavande, ovuli, creme nei 3 giorni precedenti. Ed infine il test del sangue occulto nelle feci che si rivolge a donne (ma pure uomini) tra i 50 e i 69 anni, con intervallo di 2 anni. Un esame semplice e non doloroso che permette di rilevare nelle feci la presenza di sangue occulto, cioè non visibile ad occhio nudo. Il test consiste nella raccolta di un piccolo campione di feci da inserire in una provetta, che viene poi analizzato in laboratorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito regione.toscana.it/screeningoncologici o telefonare al numero verde 800 55 60 60 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00).