Vernio, idee chiare: "Puntiamo a salvarci"

SECONDA CATEGORIA

Lottare per conquistare la permanenza in categoria, capitalizzando così il ripescaggio di qualche settimana fa.

E’ l’obiettivo con cui il Vernio ha cominciato una stagione che si annuncia complicata ma al tempo stesso stimolante.

I verniatti di mister Salvatore Coschignano sono stati inseriti nel girone C di Seconda Categoria e hanno esordito in campionato la scorsa settimana, perdendo in trasferta contro la Montagna Pistoiese.

In Coppa Toscana è invece arrivato un pareggio senza reti all’esordio contro la Valbisenzio e una sconfitta per 3-1 contro la Pietà 2004 che mercoledì scorso ha di fatto sancito l’eliminazione dalla competizione per il sodalizio rossoblù.

A maggior ragione, l’attenzione dovrà dunque andare al campionato, ripartendo dall’incontro di domani con il Mezzana: una vittoria farebbe indubbiamente bene al morale.

Coschignano potrà contare su una rosa composta dai vari Logli, Benni, Lucarella, Menicacci, Bolognesi, Santini, Grottini, Meier, Susso, Vitali, Nannini, Raimundi, Amerini, Rotaru, Granchi, Tempestini, Pavi Degli Innocenti, Pucci, Emoracchi e Messia. Ma dovrà far leva soprattutto sulla voglia di rivalsa di chi c’era anche l’anno scorso: il Vernio aveva concluso infatti la scorsa annata con la retrocessione al termine dei playout, prima di essere ripescato. Un torneo chiuso nel peggiore dei modi dopo un inizio stagionale positivo, ma che ha comunque consentito alla società di ottenere una seconda chance in Seconda. E non vi sono dubbi su quale sia l’obiettivo primario, su queste basi. "Ci aspetta un cammino impegnativo e complicato – ha confermato il dirigente Marco Bensì – il nostro obiettivo è la salvezza: dovremo dare il massimo".

Giovanni Fiorentino