Vernio Comics si allarga Due giorni di divertimento

Si scaldano i motori a Vernio per la seconda edizione di "Vernio comics", la manifestazione dedicata ai fumetti al cosplay e ai videogiochi. Le date da segnare sul calendario sono il 24 e 25 giugno, un fine settimana intero in cui Mercatale vedrà le sue strade riempirsi di ragazzi in costume a tema fantasy mentre all’ex Meucci e al parco dell’Albereta visitatori da tutta la Toscana potranno fare acquisti o assaggiare tortelli verniotti o qualche piatto di street food.

La fiera, che nella sua prima edizione ha avuto un impensabile successo, è promossa dal Centro Commerciale Naturale Vivere Vernio in collaborazione con l’associazione culturale Azione Cosplay Prato e con il patrocinio del Comune di Vernio. Quest’anno la manifestazione vedrà una crescita notevole degli spazi a disposizione di visitatori ed espositori: non si svolgerà più solo all’interno dell’ex Meucci, ma includerà il parco dell’ Albereta. Oltre a godere delle splendide aree verdi, sarà possibile visitare la mostra mercato allestita a tema, assistere agli spettacoli e farsi coinvolgere dalle attività organizzate dalle associazioni. Non mancherà uno spazio dedicato agli artisti, dei quali si potranno ammirare i lavori nel corso dell’evento. Tra le novità di quest’anno c’è la partecipazione del fumettista Giulio Zeloni, affermato a livello internazionale e originario di Vernio.

Durante le giornate di Vernio Comics Zeloni sarà impegnato nella realizzazione di un murales, di circa 20 metri quadri, che andrà a rivalorizzare una parete dell’Ex Fabbrica Meucci. Un ricco programma animerà il fine settimana di Mercatale. Il sabato il gruppo K-Pop Invasion si scatenerà con un’esibizione di danza a ritmo di musica coreana e per gli amanti del pop ci sarà il concerto delle Alabarde Spaziali. Ad animare la domenica sarà invece la Pirate Bay Band, tra arrangiamenti di brani famosi e sigle dei cartoni della nostra infanzia. Momento clou di domenica sarà la gara cosplay (giochi in costume), curata dall’associazione Azione Cosplay Prato, dove saranno messi in palio numerosi premi. Fra le novità, la partecipazione di quattro ristoranti di Vernio che si alterneranno al chiosco dell’Albereta. Accanto a loro i truck dello street food. Il programma completo sarà disponibile sulle pagine Facebook di "Vernio Comics" e del centro commerciale naturale Vivere Vernio.

Claudia Iozzelli