Ventura e Porta, che guida

L’equipaggio composto da Nicola Ventura e Monica Porta si è aggiudicato la "Green Race Endurance" di sabato scorso, con il primo dei due risultato il migliore anche nella prova della "Green Climb Hill". Sono i risultati della terza edizione della "Green Race – Percorsi Pratesi", organizzata come di consueto dall’Aci Prato ed andata in archivio lo scorso fine settimana. Come nelle precedenti edizioni, si è trattato di una gara di regolarità a media riservata in primis alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica e non caratterizzata dalla velocità di punta. Ciò significa che la corsa valida come tappa per il campionato italiano energie alternative è stata vinta da chi, dopo aver sostenuto sei tappe a media orarie partendo da piazza Mercatale e tornandovi dopo aver toccato anche Carmignano, Vinci, Vaiano, Lamporecchio, Larciano e Serravalle Pistoiese, ha percorso il minor numero di chilometri consumando meno e mantenendo una velocità costante. L’equipaggio vincitore è stato quello della Renault Clio del campione italiano Ventura e di Porta, davanti alla Skoda di Matteo Rigamonti e Chiara Dall’Oca e alla Hyundai di Pietro Gasparri ed Alessio Baldasserini, La Volkswagen di Marco Gori e Leonardo Ciervo e la Peugeot di Bernardo Bettarini ed Alessio Pellegrini ha completato la "top five". La manifestazione che ha complessivamente coinvolto venti equipaggi si è aperta per la prima volta anche a vetture storiche o moderne non elettriche: per quanto concerne la classifica finale "Moderne – Storiche", primo posto per l’Alfa Romeo di Mauro Bini ed Enrica Russo, davanti alle Toyota di Simone Virdò e Samuele Fondi e Alessandro Moretti e Gaetana Angino. Chiusura con la Green Climb di domenica, la gara di regolarità in salita disputata su quattro manche di 3 km ciascuna tra i tornanti della provinciale da Vaiano a Schignano: primo Ventura, secondo Rigamonti, terzo Andrea Cajani. Tra le iniziative collaterali del sabato, svoltesi in pizza , particolarmente gettonato il "Gran premio dei piccoli": tanti i bimbi dai 6 agli 11 anni che si sono cimentati nel percorso su mini-veicoli a pedali. E a completare il quadro c’era l’"Ecodrive", una lezione di tecnica di guida "green" tenuta ai cittadini interessati da piloti professionisti. "Siamo nel complesso soddisfatti di come si è svolta questa edizione – ha spiegato Claudio Bigiarini, direttore di Aci Prato – riscontri positivi che spingono a proseguire su questo solco, anche se serve uno "scatto organizzativo" per crescere ulteriormente".