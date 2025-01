Vento forte 24 interventi in un solo giorno

Sono stati sedici gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco fra lunedì e martedì a causa del vento forte che ha spazzato l’intera Toscana per almeno due giorni consecutivi raggiungendo a Prato picchi di 98 km/h, come registrato dalla centralina di Schignano di MeteoValbisenzio. Gli interventi svolti dal personale del comando di via Paronese hanno riguardato soprattutto alberi, rami e oggetti pericolanti a causa del vento.

L’intervento più rilevante è stato eseguito ieri mattina, nel comune di Vernio, dove la squadra proveniente dal distaccamento di Montemurlo è stata impegnata per alcune ore per la rimozione di un albero caduto su alcune autovetture parcheggiate. Sul posto è arrivata anche la polizia municipale del corpo unico della Valbisenzio. Per fortuna gli albero hanno danneggiato solo le auto senza ferire nessuno. Fra le altre situazioni critiche che si sono registrate nei due giorni di forte vento ci sono state: alcuni alberi caduti a Vaiano, in particolare uno in via del Palagio, caduto sulla sede stradale e che per fortuna non ha causato danni, un lampione crollato a Prato all’incrocio tra via Roma e via Leopardi, in zona Cafaggio e, sempre nella mattinata di lunedì, un altro albero caduto in via Fosso del Masi a Paperino, senza creare danni a cose e persone in quanto la pianta ha ceduto su un’area verde.

L’emergenza si attenuata nel corso del pomeriggio di ieri quando il vento ha smesso di soffiare con forte intensità.