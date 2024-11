Venti nuovi poliziotti in arrivo alla Questura

Venti nuovi agenti alla Questura di Prato, oltre a quattro ispettori. Sono quelli che sono stati annunciati dal Ministero e che arriveranno nelle prossime settimane. Secondo quanto appreso, non dovrebbe trattarsi di un semplice turn over di personale – visti i pensionamenti in arrivo – ma di un vero e proprio ampliamento della pianta organica della Questura.

"Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio dell’arrivo di nuovi agenti di polizia e ispettori alla Questura di Prato. Il Ministero dell’Interno, grazie al prezioso lavoro del sottosegretario Nicola Molteni della Lega, ha destinato quattro nuovi Ispettori e 16 nuovi agenti alla nostra città. Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza del nostro territorio e rispondere alle esigenze dei cittadini". Lo ha detto Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale di Prato e capogruppo della Lega.

"Questo governo sta dimostrando concretamente il proprio impegno sulla sicurezza, come evidenziano i dati nazionali: ben 3.351 nuovi poliziotti sono stati annunciati per tutto il Paese entro inizio anno, un risultato che evidenzia un’inversione di tendenza rispetto ai tagli delle precedenti amministrazioni di sinistra. La Toscana beneficerà di questo potenziamento, con un significativo aumento delle risorse assegnate a più città della regione con oltre 200 nuovi arrivi", aggiunge Stanasel.

"Confidiamo che anche le forze politiche di sinistra riconoscano questa importante e costante attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio sul tema della sicurezza, frutto di un’azione governativa determinata a mettere la sicurezza dei cittadini al centro dell’agenda politica. Come capogruppo della Lega, continuerò a monitorare l’evoluzione di queste misure e a sostenere ogni iniziativa utile a garantire maggiore tranquillità alla nostra comunità", conclude.