Vende polizze inesistenti . Assicuratore finisce nei guai

Avrebbe venduto polizze assicurative fasulle per poi intascarsi i soldi che gli ignari clienti gli consegnavano credendo così di pagare l’assicurazione per la macchina o per il motorino. Sarebbero decine le persone cadute nella trappola del broker, che esercitava la professione soprattutto in Valbisenzio, e che adesso è finito nei guai dopo le denunce presentate ai carabinieri da diversi clienti truffati. Una vicenda di cui si parla molto in Valbisenzio ma su cui, per il momento, vige il massimo riserbo.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe stipulato le polizze assicurative su richiesta di alcuni clienti. Per dimostrare che i contratti erano regolari consegnava dei fogli, spesso fotocopie che attestavano l’avvenuto contratto con l’assicurazione. Le persone erano così tranquille credendo di essere in regola.

A scoprire quanto accaduto sono stati alcuni clienti del broker rimasti coinvolti in incendi, per fortuna non gravi. Quando hanno dato il numero dell’assicurazione – credendo di essere a posto – hanno scoperto che in realtà non era stato stipulato nessun contratto nonostante i soldi che erano stati versati al broker. E’ bastata una semplice verifica presso le compagnie assicurative per capire che non avevano nessuna polizza attiva, che il presunto numero del contratto stipulato era inesistente e che la fotocopia consegnata – e non letta attentamente – era semplicemente un preventivo. Sono così scattate le denunce e il passaparola in Valbisenzio. Non è chiaro quanti soldi l’uomo sia riuscito a intascarsi ma gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.