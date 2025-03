Vedere il buio. Al Pecci serata su David Lynch

Appuntamento per i cinefili oggi al Pecci: alle 18.30, a ingresso libero, "Vedere il buio. Il cinema di David Lynch", una masterclass condotta da Roy Menarini, docente di cinema all’università di Bologna. La lezione, attraverso una carrellata dentro i capolavori di Lynch, cercherà di mettere ordine nel bosco oscuro del suo immaginario. Il rapporto tra cinema e arti visive, l’ironia surreale, la psicanalisi e l’inconscio, i labirinti narrativi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati in questa lezione dedicata al grande regista, scomparso a 78 anni il 16 gennaio scorso. Menarini ha scritto numerosi volumi e saggi sul cinema; è consulente per la Fondazione Cineteca di Bologna, direttore artistico del festival La Settima Arte di Rimini, e curatore di numerosi progetti di formazione del pubblico.

Sempre oggi al Pecci, alle 21, proiezione in lingua originale con i sottotitoli di Una storia vera, il film diretto da Lynch nel 1999, con Sissy Spacek, Harry Dean Stanton e Richard Farnsworth. Racconta la storia di Alvin Straight, settantatreenne che vive nello Iowa con la figlia Rose e che viene a sapere che il fratello Lyle, con cui non parla da dieci anni, ha avuto un infarto. Prima che sia troppo tardi, decide di intraprendere un viaggio fino al Wisconsin e non avendo più una patente, non gli resta che guidare un tosaerbe con rimorchio e assaporare con lentezza le meraviglie del Midwest americano. "Rispettoso della propria età, il protagonista va a otto chilometri orari e si prende il tempo che gli è necessario. La strada diventa il luogo in cui meritarsi il perdono", scrive Roy Menarini.

Nelle altre sale da oggi alcune novità e qualche conferma. Al cinema Eden debutta A different man, con Sebastian Stan (alle 16, 18.15 e 21); restano in programmazione La città proibita di Gabriele Mainetti, con Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti (alle 16 e 20.45) e Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (alle 16, 18.15 e 21). Al Terminale alle 18.30 Le donne al balcone, la nuova commedia di Noémie Merlant; alle 21 Calvana, una storia cominciata milioni di anni fa, documentario realizzato dall’Unione speleologica pratese, in collaborazione con il Cai.