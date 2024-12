Vecchia Guardia soffre, vince e cala il settebello

Settima vittoria consecutiva e primato a punteggio pieno per la Vecchia Guardia nel campionato di calcio a 5, girone Piazza Mercatale, organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista soffre nella settima giornata al cospetto dei Dinosauri ma alla fine riesce a spuntarla. Finisce 3-2 per la prima della classe, che ringrazia la doppietta di Targetti e la marcatura di Kobali. Per i Dinosauri, fermi a quota 6 punti in classifica, non basta la doppietta di Signori per ottenere un risultato positivo. In classifica la Vecchia Guardia ha sei punti di vantaggio sul Citti - Real Madrink che però ha ancora da disputare il proprio match. L’appuntamento è per stasera al campo di Iolo contro il Bulls Calcio a 5. Il Real deve vincere per restare il scia alla capolista, i Bulls invece vorrebbero dare l’assalto al gradino più basso del podio del girone. Attualmente in terza piazza, all’inseguimento della prima della classe, troviamo il Real Boys. Otto i punti da recuperare dal vertice e stasera uno scontro fondamentale a Iolo contro il Lesagora. In campo vanno la terza e la quarta forza del girone. Gli altri match sono Il Vergè - Masterfurios, Shakhtar Sacra - Zona Verde e Gallotasaray - Vecchie Glorie.