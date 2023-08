Vannacci a Marina di Pietrasanta, il proprietario dello stabilimento: “Spazio a tutte le opinioni”

Prato, 25 agosto 2023 – Sarà un imprenditore pratese, Giacomo Menici, ad ospitare la prima intervista in pubblico del generale Roberto Vannacci da quando il suo libro, "Il mondo al contrario", è diventato un vero e proprio caso nazionale. Dopo aver venduto in poche settimane più di 22mila copie, l’ex comandante della Brigata Folgore e della Brigata Col Moschin sarà ospite il prossimo 9 settembre a partire dalle 18.30, del Bagno Biondetti Vienna Lvce, a Marina di Pietrasanta, di proprietà della famiglia Menici. Questa sarà la prima tappa del tour per la presentazione del volume, con organizzazione a cura di Artitaly e di Massimiliano Simoni, ex sottoufficiale paracadutista livornese (ma pietrasantino di adozione) e candidato sindaco a Pietrasanta per Fratelli d’Italia, lo scorso maggio.

“Il mio stabilimento balneare accoglie molti eventi, fra cui dei talk con artisti, personaggi della politica e dello sport – spiega proprio Giacomo Menici –. Lo facciamo da sempre, indipendentemente dalla presentazione del libro scritto dal generale Vannacci. Abbiamo sempre dato spazio a tutte le opinioni e a chiunque avesse storie interessanti da raccontare o cose da dire, non vedo perché questa volta avrebbe dovuto essere diverso e avremmo dovuto dire no. La nostra volontà è quella di assecondare il desiderio del pubblico di capire e di conoscere. Ritengo che avere la possibilità di indagare con maggiore attenzione i contenuti effettivi del libro, le idee e le parole del suo autore, chiedendo direttamente all’interessato prima di basarsi su pregiudizi o preconcetti sia assolutamente la normalità".

Del resto, ad onor del vero, il Bagno Biondetti e l’attiguo locale Vienna Lvce hanno già ospitato altri incontri con personaggi più o meno conosciuti e più o meno chiacchierati in un cartellone estivo che ha visto, per esempio, serate con Eva Robins, Rocco Siffredi, Vanna Marchi e Antonella Nobile o Cicciolina, ma anche serate con Paolo Del Debbio e Mara Maionchi.

“Il generale Vannacci, persona intelligente e con profilo impeccabile, è consapevole di esser stato inserito insieme a tutti i nostri ospiti nel cartellone esposto fuori dal locale. Sa che la nostra è una location bellissima, aperta a tutti, libera, informale, ma anche notoriamente sopra le righe in alcune circostanze – aggiunge Menici –. Non ho letto personalmente il suo libro. Pare accolga contenuti di carattere sociale e morale offensivi per il genere umano in senso pratico e teorico. Visto che il volume lo ha scritto qualcuno che fino a poco tempo fa ci ha rappresentato nel mondo, io stesso sono curioso di capire e approfondire. Per quale forma di ottusità avrei dovuto negargli questo spazio pubblico di dibattito?".

Al termine della telefonata Menici si lascia sfuggire una ulteriore notizia: presto aprirà nuovamente un locale a Prato, ma non sulle ceneri e nel luogo dove un tempo sorgeva il suo precedente "Bar Vienna", in via del Purgatorio. "Per il momento non posso dire altro. La location è top secret – si corregge in un lampo –. Intanto aspetto tutti gli interessati, pratesi e non, in Versilia per capire se davvero ‘il mondo gira al contrario’".

L.M.