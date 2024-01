Vandalismo, degrado, rissa con machete: chiuso per sette giorni un locale di Prato

Prato, 8 gennaio 2024 – Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo, ha sospeso la licenza per sette giorni a un locale di Prato per motivi di ordine pubblico. Il locale è stato più volte oggetto di esposti da parte dei residenti della zona lamentando il comportamento dei frequentatori, atti di vandalismo, degrado e microcriminalità. Vari anche gli interventi delle forze dell'ordine, anche su richiesta del titolare, per gravi episodi, tra questi una violenta lite tra cittadini nordafricani, di cui uno armato di machete. In altre occasioni all'interno del locale le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di soggetti pluripregiudicati.