Vandali contro la basilica delle Carceri, danneggiati gli ingressi

Prato, 19 gennaio 2025 – Danni alla chiesa giubilare di Santa Maria delle Carceri, uno dei luoghi simbolo della Chiesa pratese e della città. Sono state danneggiati gli ingressi, sia il principale che quello laterale. L'allarme intorno alle 23 di sabato quando la piazza e i dintorni (Castello e viale Piave) erano pieni di giovani nonostante freddo e vento.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e della polizia municipale. Sono state raccolte le prime testimonianze di alcuni ragazzi presenti ed è stato chiesto ausilio alla centrale dei vigili urbani per il controllo delle telecamere posizionate in centro. La chiesa è uno dei luoghi giubilari per questo anno santo a Prato, la sua guida storica è don Carlo Stancari.