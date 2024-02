Vallata, via al sopralluogo ufficiale. L’obiettivo è la copertura finanziaria

Il sopralluogo del Dipartimento nazionale della Protezione civile sui lavori di somma urgenza post alluvione in Valbisenzio è partito lunedì scorso dal territorio del Comune di Cantagallo, uno dei più duramente colpiti dal terribile nubifragio del 2 novembre 2023, in particolare nelle zone di Migliana e di Fossato. Frazioni che rimasero isolate e tagliate fuori per giorni.

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha, infatti, iniziato, la fase di verifica sulla situazione di tutti i Comuni toscani colpiti dall’alluvione del 2 novembre scorso.

I funzionari del Governo, accompagnati dai tecnici comunali e dai funzionari della Protezione Civile della Regione Toscana e della Provincia di Prato, oltre a visitare le zone di Cantagallo colpite dall’alluvione, hanno preso atto dei verbali e dello stato di avanzamento dei lavori attuati con la procedura della somma urgenza.

Si tratta dei lavori necessari al ripristino del territorio, inseriti nell’elenco già trasmesso nei giorni scorsi dalla struttura commissariale della Regione allo stesso Dipartimento di protezione civile con l’obiettivo di ricevere la necessaria copertura finanziaria.

"Si è trattato di un confronto tra tecnici – dichiara il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno – mirato a definire importi, tempi e modalità di erogazione delle somme necessarie per i lavori. Vorrei ricordare che parte delle risorse per i primi interventi sono state già anticipate dall’amministrazione comunale. Ora lavoreremo con tutti i rappresentanti politici di Stato e Regione – prosegue Bongiorno – per fare in modo di accelerare le fasi successive degli interventi e ricevere le risorse necessarie per pagare nei tempi congrui le aziende che stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza sulle strade e nelle aree colpite e restituire ai nostri cittadini l’auspicata normalità".

Nei prossimi giorni anche gli altri Comuni della Regione Toscana colpiti dai tragici eventi del 2 novembre saranno oggetto della procedura di verifica da parte del Dipartimento.