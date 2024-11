Vallata più vicina al palcoscenico. Ora a teatro si va con l’autobus con il progetto "tutto compreso"

Dalla Val Bisenzio a teatro a Prato, accompagnati in bus per serate e pomeriggi all’insegna dello spettacolo, delle commedie e dei drammi d’autore. I Comuni di Vaiano e Vernio promuovono, anche quest’anno, il progetto "A teatro in bus", in collaborazione con il Teatro Metastasio e il Politeama Pratese. Il pacchetto per i cittadini comprende alcuni spettacoli della stagione 2024-25 dei due teatri e il servizio di trasporto dalla Vallata a Prato e ritorno. L’iniziativa è stata presentata ieri in Provincia dalla sindaca di Vernio, Maria Lucarini, dall’assessore alla cultura del comune di Vaiano, Davide Puccianti con il presidente del Teatro Metastasio, Massimo Bressan e la presidente del Politeama Pratese, Beatrice Magnolfi. Ci si può prenotare da domani fino al 29 novembre, nelle biblioteche di Vaiano e Vernio e i moduli per l’iscrizione sono scaricabili dai siti dei due Comuni.

Il servizio bus parte da San Quirico di Vernio e fa tappa a Mercatale, Vaiano e La Foresta. L’abbonamento a cinque spettacoli a scelta fra tutti quelli della stagione 24/25 costa 110 prezzo intero e 71 euro per il gruppo. Gli spettacoli sono: il 12 dicembre (ore 20,45) al Fabbricone "Natale in casa Cupiello", un classico di Eduardo De Filippo; il 30 gennaio (ore 20,45) al Metastasio "Cose che so essere vere" di Andrew Bovell; il 27 febbraio (ore 20,45) al Fabbricone "Ognissanti" di Sabrina Petyx; il 20 marzo (ore 20,45) al Metastasio "Garden Party - Sociologia del riflesso", un progetto di Alexandre Pavlata e il 10 aprile (ore 20,45) al Metastasio "Abracadabra" di Babilonia Teatri.

Il Politeama Pratese poi ha 3 proposte da valutare: il 20 gennaio (ore 21) arriverà Stefano Massini con in scena Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per un lavoro sulla figura di Giacomo Matteotti, dal titolo "Matteotti (anatomia di un fascismo)", poi domenica 23 marzo (ore 16) Alessio Boni sarà sul palco con "Iliade. Il gioco degli dei" e il 29 aprile (ore 21) con la voce narrante di Aldo Cazzullo, letture e canti di Moni Ovadia andrà in scena "Il romanzo della Bibbia". Il Politeama propone una riduzione del biglietto d’ingresso calcolato sul posto poltrona e il prezzo per il gruppo è di 50 euro.