Valbisenzio-Mezzana, il match per salvezza

Oggi pomeriggio, alle 15, le compagini di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria saranno come di consueto chiamate a farsi valere, con la ventiduesima giornata dei due campionati ormai pronta a prendere il via. E i confronti interessanti non mancano, stando perlomeno al programma. Nel girone D di Prima Categoria, lo Jolo seconda forza del raggruppamento dovrà capitalizzare il fattore-campo per battere l’AM Aglianese, in primis. Ed incrociare le dita affinché il Prato Nord riesca a bloccare almeno sul pari il Settimello capolista che sembra sempre più disputare un campionato a parte. Impegni-salvezza casalinghi per CSL Prato Social Club e Casale Fattoria: il gruppo di coach Somigli affronterà la Gallianese, quello di Calderone il San Godenzo. E poi c’è il Maliseti Seano, che solo poche settimane fa sembrava spacciato e che è invece rientrato prepotentemente in corsa a suon di risultati e prestazioni convincenti: la banda Masi sta risalendo la china e regolando anche l’Albacarraia potrebbe continuare a sognare la salvezza. Si scende quindi in Seconda Categoria, girone C: la Pietà prima della classe sarà di scena al Martelli contro un Tavola combattivo e sarà quasi costretta a vincere. Anche perché in caso contrario il San Niccolò, secondo a -1, espugnando il campo del Vernio si riprenderebbe la vetta. Da seguire con attenzione anche la Galcianese, terza seppur staccata: vincere a Pistoia contro il pericolante Bugiani Pool 84 permetterebbe di consolidare la posizione. Senza contare che un eventuale passo falso andrebbe a favorire Montemurlo e Chiesanuova, qualora dovesse prevalere rispettivamente al Nelli contro il Montalbano Cecina e a Gavinana contro la Montagna Pistoiese. Valbisenzio – Mezzana mette invece in palio punti pesanti per la salvezza. I vaianesi hanno peraltro annunciato ieri due cambi: Alessio Giugno è il nuovo direttore sportivo della prima squadra, Marco Langianni ricoprirà il medesimo incarico per il settore giovanile. Chiusura con il girone F, dove il Poggio a Caiano primo in classifica sogna la fuga definitiva. I ragazzi di mister Marchetti partono con i favori del pronostico nello scontro del Martini contro La Querce e se il San Giusto riuscisse nell’impresa di violare il terreno di gioco del Daytona (difficile, ma non impossibile) i poggesi arriverebbero a nove lunghezze di margine sui campigiani. A Comeana, la Virtus dovrà dare il 110% nello scontro-playoff con la Laurenziana. E a Poggio alla Malva, la Polisportiva Naldi andrà a cerca di conferme contro il Monterappoli.

Giovanni Fiorentino