Vaiano si veste da sera. Negozi aperti e fresco

Con luglio le serate di Vaiano tornano ad animarsi con le tradizionali aperture estive del Centro Commerciale Naturale. Un calendario molto accattivante nei quattro mercoledì del mese, che vedranno negozi aperti, street food e iniziative dalle 19 alla mezzanotte, per unire la voglia di uscire e di divertirsi in centro, che si risveglia in questa stagione, al fresco che la cittadina valbisentina riesce a garantire di sera. Il "Vaiano street festival" parte questo mercoledì con il "Moto Rock Fest": via Braga è la location che ospiterà il raduno delle moto, gli stand gastronomici e la musica, con un doppio appuntamento: il live dei Nuclear Family, la cover band dei Green Day, e la selezione di Dj Rindi "Doctor Madness". Il prossimo mercoledì, il 10 luglio, sarà dedicato agli anni ’80: solita formula con musica dal vivo e dj set, street food e raduno di auto. Il 17 la serata trasformerà il centro di Vaiano in un mondo da fiaba con esibizioni di magia e animazioni.

Il 24 sarà una "Vaiano da sballo", ovvero una serata interamente dedicata al ballo. In via Braga si esibiranno le scuole di danza del territorio. Questi gli aderenti all’iniziativa: forno pizzeria Da Vito, Caffè & co., bar Galardi, La Bottega di Alberto, Lavagettone vaiano, pizzeria L’ Angolo, Artix Hair, bar Borgonuovo la_vega, Il Richiamo delle vacanze, Cafè noir, panineria Food Stop, Fit in Valley, Eventi in opera, bar L’Americano, birreria Mostodolce, Connect Valley, Aiuti dalla vallata, Gamepeople +1up, B.S. Fashion, erboristeria Naturalmente Posh abbigliamento, Piccino picciò abbigliamento 0 - 14 anni, Invidia abbigliamento, ferramenta mesticheria Vignolini, Flag 2 abbigliamento, profumeria Deanna.

Claudia Iozzelli