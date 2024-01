Vaiano, frana sotto controllo. Ma terreno saturo

È sotto controllo il movimento franoso in via di Rupille, al confine tra Vaiano e Cantagallo, e la viabilità è stata ripristinata dopo l’interruzione di alcune ore verificatasi ieri. Lo conferma il sindaco di Vaiano Primo Bosi che nella giornata di ieri ha fatto alcuni sopralluoghi per verificare lo stato delle cose. La frana si era verificata sabato, con quattro famiglie che erano rimaste isolate per alcune ore.

"Già da domani (oggi, ndr) ci attiveremo con tecnici e geologi della Regione per approfondire le cause del movimento franoso verificatosi su un terreno privato a monte della strada", afferma Bosi che, ancora una volta, ringrazia la ditta di Luca Esposito intervenuta sabato con grande tempestività per la risoluzione del problema che aveva provocato l’isolamento di alcune famiglie.

"Il nostro territorio ha dimostrato tutta la sua fragilità – ha scritto il sindaco su Facebook -Il terreno è saturo e non riesce a contenere una pioggia che, in altri momenti, si sarebbe definita normale".Nella tarda mattinata di sabato è partito un movimento franoso in via di Rupille: "Sembrava poca cosa, ma nel primo pomeriggio la situazione è notevolmente cambiata – spiega Bosi – Per qualche ora il nucleo è rimasto completamente isolato. In serata, grazie al lavoro della ditta di Luca Esposito, che ringrazio per la disponibilità e la professionalità, la strada è stata riaperta". Insomma, piogge che in altri periodi non avrebbero creato problemi, di emergenze sempre nuove ne creano eccome su un territorio, come quello della Val di Bisenzio, fin troppo provato dall’alluvione del 2 novembre.

Intanto per oggi la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per il vento dalle 10 alle 18. Le zone interessate dallo stato di vigilanza sono le aree intorno a Firenze, il Valdarno inferiore fino alla costa, l’area del Bisenzio e dell’Ombrone in provincia di Pistoia.