"Vaianesi", ecco tutti i candidati. E anche Agostinelli lancia la lista

Si fa sempre più complessa la sfida delle liste che si contenderanno i municipi della Val di Bisenzio. La lista Vaianesi, che vede Emanuela Paci candidata a sindaco a Vaiano, ha presentato i candidati per il consiglio comunale mercoledì sera nella sede del comitato elettorale in via Vannoni. I dodici candidati sono: Egli Bylyku, 29 anni, operaio tessile; Giovanni Fabbri, 36 anni, consulente informatico; Damiano Govoni, 33 anni, agente immobiliare; Michela Grassi, 54 anni, dottore commercialista; Matteo Grazzini, 54 anni, giornalista e consigliere comunale uscente; Stefano Menicacci, 38 anni, ingegnere meccanico, lavora nel campo della moda; Elena Salimbeni, 44 anni, insegnante alla scuola dell’infanzia di Sofignano e consigliere uscente; Gualberto Seri, 58 anni, libero professionista consulente tecnico, attuale capogruppo della lista Vaianesi e candidato sindaco nel 2019; Samantha Vaiani, 44 anni, opera nel settore delle telecomunicazioni; Alice Zanieri, 37 anni, lavora nell’azienda di famiglia nel settore del commercio di autocarri usati; Zeno Zomer, 19 anni, studente al Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze; Samuele Zoppi, 43 anni, lavora nell’azienda tessile di famiglia e consigliere uscente. Emanuela Paci ha presentato uno ad uno i candidati, legati dalla voglia di cambiare passo, a Vaiano . "Un cambio culturale – ha specificato – E’ quello che mi ha spinto a metterci la faccia: ero stufa di vedere la paura nella gente a mostrare un’opinione diversa". La lista Vaianesi si definisce strettamente civica. "E’ un progetto – spiegano – ritenuto valido da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale".

I primi giorni della settimana hanno poi visto la nascita ufficiale di una nuova lista, in realtà la prima annunciata per quel che riguarda Vaiano (Comune che arriva quindi a quattro liste). Si tratta di "Vaiano per noi" che vede come candidato a sindaco il brigliese Silvano Agostinelli. E’ una lista civica senza simboli di partito sostenuta dallo storico movimento La Città per noi di cui Agostinelli è stato il fondatore.

Anche Guglielmo Bongiorno, che corre per la terza volta come sindaco a Cantagallo, ha comunicato chi sono i candidati della sua lista, "Cantagallo destinazione futuro". In particolare sono: Maila Grazzini 52 anni, vicesindaca e assessore uscente, restauratrice di materiale archeologico; Nicola Bitozzi, 31 anni, consulente aziendale in ambito marketing; Luca Del Principe 53 anni, consigliere uscente, imprenditore edile; Giulio Gigliotti, 37 anni, consigliere comunale uscente, geometra libero professionista; Anita Giraldi Cipriani, 20 anni, studentessa universitaria; Maria Martano, 70 anni, referente Centro per l’impiego a Quarrata; Elena Nannetti, 53 anni, consigliere comunale uscente, dipendente Asl Toscana centro; Denise Palladino, 47 anni, operatrice sanitaria; Asia Pollastri, 18 anni, studentessa del 5 anno della scuola secondaria di secondo grado Gramsci-Keynes; Tommaso Eleuterio Raschellà, 48 anni, operaio; Simone Rindi, 55 anni, perito chimico; Giulia Toccafondi 31 anni, dipendente Coop Bisenzio Ombrone.

Claudia Iozzelli