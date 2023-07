Vaccini per i bambini Le campagne di sensibilizzazione

Promuovere la vaccinazione per prevenire importanti patologie nei bambini e nelle bambine. Questo l’obiettivo di due nuovi progetti attivi dal 10 giugno a Prato grazie alla collaborazione dell’Unità funzionale consultoriale di Prato diretta dalla dottoressa Cimoroni e dall’ostetrica Stefanacci e la Sosd (Attività di assistenza Sanitaria di Prato) diretta da Marinella Chiti, con il coordinamento dei servizi sanitari della zona diretto da Laura Tattini.

Il primo progetto, "Ti vaccini…AMO", vuole sensibilizzare, attraverso una logica di ‘care’ rivolta ai neo e futuri genitori, all’importanza delle vaccinazioni pediatriche per prevenire malattie importanti. Questa nuova azione amplia il percorso di preparazione al parto già presente sul territorio. L’altro progetto, "Le vostre scelte… Il Suo Futuro", è stato attivato per promuovere l’importanza della vaccinazione "dTpa" nelle donne in gravidanza (tra la 27ª e la 36ª settimana di gestazione, consigliata entro la 32ª settimana), unico modo per prevenire la pertosse nel futuro neonato nei primi sei mesi di vita, periodo in cui la malattia può avere manifestazioni molto gravi, anche mortali. E così, per dare più possibilità di accesso ed informazione su questo tipo di vaccinazione, è stato deciso di offrire libero accesso per il vaccino ogni martedì (in orario 8-13) nel centro salute donna in via Cavour a Prato (per maggiori info: Centro Salute Donna tel. 0574-807707 da lunedì a venerdì ore 9-11). Questa nuova apertura si va ad aggiungere alla possibilità di effettuare il vaccino al dipartimento della Prevenzione in via Lavarone 35 o all’ambulatorio del proprio medico di medicina generale.