Vacanze con l’Auser tra mare e montagna È tempo di iscriversi

E’ stato presentato dall’Auser di Prato il programma "Vacanze insieme" al Circolo Rossi a San Ippolito: una bella occasione per fare festa durante un pranzo che ha coinvolto numerosi volontari e cittadini in un momento di convivialità. Il programma prevede soggiorni nel periodo estivo, dal 1 giugno al 30 settembre, organizzati in collaborazione con l’agenzia di viaggi Promoturismo. L’associazione ricorda la convenzione con i Comuni di Prato e Montemurlo, che mettono a disposizione un contributo a rimborso per i cittadini partecipanti. La condizione per ottenere il contributo per il rimborso-vacanze è presentare la certificazione Isee al momento dell’iscrizione presso l’Auser. Il programma comprende una serie di soggiorni in varie regioni italiane, dal mare, alla montagna, isole incluse. Le iscrizioni sono già aperte: occorre rivolgersi alla sede Auser di via Aniene 46 (zona Chiesanuova), o telefonare ai numeri 0574 38826 e 3294433013, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30.