Vacanze anziani Iscrizioni all’Auser

Tornano le ’Vacanze insieme’ all’Auser.

Il programma prevede soggiorni nel periodo estivo, dal 1 giugno al 30 settembre, organizzati in collaborazione con l’agenzia di viaggi Promoturismo in convenzione con il Comune di Montemurlo che mette a disposizione un contributo a rimborso per i partecipanti. La condizione per ottenere

il contributo per il rimborso-vacanze

è presentare la certificazione Isee al momento dell‘iscrizione all’Auser. Il programma

di quest’anno è ricco e articolato: comprende una serie di soggiorni in varie regioni italiane, dal mare, alla montagna, isole incluse. Le iscrizioni sono già aperte, occorre rivolgersi alla sede Auser di via Aniene 46 (zona Chiesanuova), o al 329.4433013, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30. Ii volontari sono disponibili nel consigliare la scelta più congeniale.