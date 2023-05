"Utero in affitto, reato universale" La battaglia di FdI: parte la petizione

Sostenere la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale attraverso una raccolta firme. Anche a Prato e a Poggio a Caiano, sabato 20 maggio, FdI lancia la sottoscrizione che nasce sull’onda della proposta di legge presentata per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e, quindi, perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’estero.

Il testo base della proposta è già stato approvato alla Camera, e passerà adesso nelle aule di Camera e Senato. "Questa raccolta firme è la dimostrazione che esiste una sinergia concreta tra il lavoro che svogliamo a Roma e che poi riportiamo sui territori - Chiara La Porta, deputato pratese di FdI - le battaglie di cui da sempre siamo protagonisti, e le promesse che abbiamo fatto, diventano realtà grazie a questo impegno".

Fratelli d’Italia lavora da tempo per mettere un freno alla pratica della maternità surrogata: la proposta di legge, presentata nel 2018, finora era rimasta chiusa nei cassetti. "Come dipartimento ci siamo da sempre impegnati strenuamente sul tema dell’utero in affitto - aggiunge Rosalba Gioè, responsabile provinciale Dipartimento famiglia - siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del lavoro svolto a Roma e di portare la raccolta firme anche sul nostro territorio". La firma per rendere l’utero in affitto reato universale è una battaglia alla quale sono chiamati tutti i cittadini: "L’utero in affitto è un argomento che coinvolge la coscienza di tutti - dichiara Tommaso Cocci, consigliere provinciale di FdI - l’impegno per dare un’alternativa di buon governo nella provincia di Prato, non ci impedisce di continuare le battaglie per i valori in cui crediamo". Per firmare la petizione, sottoscrivibile anche online all’indirizzo nouteroinaffitto.it, oggi nella sede di Fratelli d’Italia in via Magnolfi 26, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e a Poggio a Caiano, alla sede di Fratelli d’Italia, Largo Filippo Mazzei 39, dalle 15 alle 19.