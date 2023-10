Ustioni gravi per un pachistano: la strana storia di un incidente

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale con ustioni gravi sul 20% del corpo, viso compreso. Il pachistano, 29 anni, è stato soccorso in una abitazione in via Padova. L’uomo è grave ma, per ora, non è stato trasferito ai Grandi Ustionati di Pisa. Il pachistano avrebbe riferito di essersi tirato addosso una pentola di olio bollente. La cosa strana è che nella sua abitazione non sono state trovate tracce di olio. E’ stata inviata una segnalazione alle forze dell’ordine.