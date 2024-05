Uso degli impianti sportivi. C’è l’avviso per la gestione

E’ stato pubblicato l’avviso per l’uso e la concessione delle palestre comunali e per l’uso degli impianti sportivi affidati in concessione per la stagione sportiva 2024-2025. L’avviso è rivolto a federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni; enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; istituzioni scolastiche; associazioni sportive dilettantistiche; società sportive professionistiche; associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici; associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Questi soggetti possono chiedere l’assegnazione di spazi nelle palestre comunali per la programmazione sportiva dell’anno 2024/2025, e richiedere spazi anche in altri impianti sportivi comunali già affidati in gestione ad altri concessionari. Gli interessati possono anche manifestare l’interesse alla concessione di uso e gestione delle palestre comunali in orario extra-scolastico (ad esclusione della palestra San Paolo e della palestra Gescal già ricomprese nel contratto di servizio delle piscine comunali).

La domanda deve essere presentata esclusivamente via mail alla pec [email protected] oppure recapitata all’ufficio protocollo generale in piazza del Pesce, 9 entro e non oltre le 13 di lunedì 17 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili anche on line sul sito del Comune al seguente link:

https://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2024/archivio17_17_789_446_25.htmlâ.