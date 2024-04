"Uomo armato". La bufala corre su web e social

C’è un uomo armato di mitra che passeggia fuori dal Buzzi. Anzi, non è un mitra, è un machete. Non è uno ma sono due. Ora è (sono) in piazza Mercatale. Per oltre un’ora sulle chat e in parte anche sui social è rimbalzata una notizia (risultata poi una vera e propria bufala) su momenti di panico fuori dal Buzzi in viale della Repubblica, con tanto di evacuazione della scuola (illogico pensare che se ci fosse stato un uomo armato avrebbero detto agli alunni di uscire). Intorno alle 11,30 sarebbe arrivata una telefonata all’istituto che riferiva di un uomo armato (di machete, fucile, mitra, a seconda delle versioni): sul posto è arrivata la polizia che ha controllato la zona senza trovare nulla di sospetto. Anche il Datini è finito nel mirino dell’anonimo autore delle telefonate.