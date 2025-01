"Un’operazione altamente strategica per la maxi area FiPo"

"È un’opera strategica". Così la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti parla del futuro metrotreno che collegherà Prato con Campi Bisenzio, almeno con il primo lotto perché l’obiettivo è arrivare a Firenze. "Senza dubbio è un’opera di lungo respiro, ma se non si inizia..." dice la prima cittadina ricordando i tanti benefici derivanti dall’infrastruttura. "Migliorerà la viabilità urbana e interprovinciale in un territorio così densamente urbanizzato come quello tra Prato e Firenze", continua. "Questo progetto risponde al tema della sostenibilità, della mobilità leggera che va a coprire tutto un sistema di pendolarismo, di persone che si spostano quotidianamente sia per motivi di lavoro che di attrazione turistica. Abbiamo la necessità di avere questo collegamento fluido con Firenze anche su altre direttrici che non siano solo quelle che conosciamo per avere una differenziazione". Prudente sul timing e pure sui dettagli, "quelli saranno analizzati in futuro", la sindaca guarda con ottimismo al futuro. "Questo primo lotto è un primo pezzo che poi in futuro potrebbe diventare un pezzo di un altro tipo di collegamento anche in tutta la città come circonvallazione di tramvia" dice Bugetti ringraziando il presidente Giani "per aver scelto di candidare questo progetto al bando ministeriale in tempi così rapidi".

Soddisfatto anche dal sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri: "È l’infrastruttura che oggettivamente occorre per liberare il traffico veicolare della Piana fiorentina - sottolinea - questo è un treno veloce, non è una classica tramvia. Sarà l’infrastruttura dei pendolari, un asse delle industrie e del lavoro".

Una svolta epocale per il governatore Eugenio Giani. "In una Piana fiorentina che indubbiamente risente del fatto che tutti si muovono in macchina, perché i trasporti pubblici sono su bus e onestamente molto dispersivi, significa una rivoluzione" dice rimarcandop che questa è solo "una prima risposta, in attesa del completamento dell’opera con la realizzazione anche del secondo lotto funzionale che collegherà Campi a Firenze Peretola, connettendosi direttamente con la linea 2 della tranvia. Sarà una rivoluzione epocale in un territorio che va visto nel suo insieme, quello che io chiamo sistema FiPo (Firenze Prato) che raggruppa i comuni della Piana, Prato, Firenze e Bagno a Ripoli per un totale di 800mila abitanti".