Universalmente musica. Il richiamo che ci unisce

La musica è un’arte fondata sul valore e la funzionalità dei suoni, è uno degli elementi più importanti nella vita dei giovani, ed è capace di suscitare emozioni nel loro cuore. Come disciplina ci aiuta a distinguere i suoni e le loro caratteristiche ma è altrove che si trova la sua caratteristica più affascinante. Infatti, ogni melodia ha un proprio linguaggio universale. Nonostante esistano barriere linguistiche, etniche e culturali, a chiunque può arrivare il messaggio trasmesso dalla canzone. In base al brano che si ascolta, si possono percepire tante emozioni che arrivano dritte al cuore di ogni individuo come la tristezza, la felicità e la malinconia.

La musica è considerata universale perché riesce a trascendere barriere culturali, linguistiche e temporali, comunicando emozioni e significati in un modo che tutte le persone possono percepire. Gli elementi fondamentali della musica - ritmo, armonia e melodia - sono radicati nella percezione umana del suono. Questa è spesso accompagnata dal movimento come danze, gesti e canti ed è legata al corpo umano perché rafforza il suo potere di connessione.

Oltre a ciò la musica fornisce diversi benefici. Quello educativo, quando un brano ci fa imparare qualcosa e quello ricreativo, perché stimola l’immaginazione. Può avere anche un potere energizzante, aiutando chi l’ascolta a riacquistare forza ed energia. La musica influisce sull’uomo anche in ambito medico. La musicoterapia è una disciplina terapeutica che utilizza la musica come strumento principale per raggiungere gli obiettivi psicologici e promuovere il benessere.

Ogni cultura ha sviluppato la propria tradizione musicale, mostrando che il desiderio di creare musica è un tratto universale dell’umanità. Anche se gli stili variano, la funzione della musica come mezzo di espressione e comunicazione è costante; ciò significa che la musica è presente in tutte le culture. Inoltre, ci insegna la cosa più importante: ascoltare e ascoltarsi. Questo può stimolare l’immaginazione anche tra persone che non parlano la stessa lingua.

Ha funzione sociale e rituale, è stata sempre usata per unire le persone, rafforzare le abilità e raccontare storie collettive. Tuttavia, è interessante notare che alcune sfumature culturali o stilistiche nella musica possono essere interpretate diversamente a seconda del contesto culturale di chi ascolta, ma ciò non diminuisce la capacità straordinaria della musica di connettere le persone a livello globale. È una forma di comunicazione che serve a celebrare, socializzare, esprimere sentimenti e diversamente da quanto accade con le parole, la musica non ha bisogno di una traduzione per essere compresa. Anche senza capire il testo di una canzone, una melodia o un ritmo può essere apprezzato da chiunque.