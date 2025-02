Unione dei Comuni, nuove funzioni. Potenziato il settore paesaggistico

Novità per l’Unione dei Comuni, che perde un servizio associato ma ne acquista un altro, nell’ottica della riorganizzazione in corso all’interno degli enti, che ha visto cambiamenti anche nell’amministrazione di Vaiano, annunciati 15 giorni fa.

La prima modifica, è quella sulle "Funzioni in materia paesaggistica: relativamente sia all’adozione dei pareri, sia alla responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione", compito assegnato all’ingegner Claudio Franco, già nell’ufficio tecnico del Comune di Vaiano: la nuova funzione prende il posto della precedente "Commissione paesaggistica". L’altra riguarda l’ufficio denominato "Cult", ovvero il team che si occupava di cultura e turismo per i tre Comuni, che è stato dismesso. Le motivazioni nella relazione del segretario dell’Unione: "Riteniamo di eliminare la delega per la promozione del territorio ed organizzazione delle attività culturali, in quanto è opportuno che restino, sia in termini di programmazione che di gestione, all’interno del singoli Comuni".

"Lo Statuto – spiega il presidente dell’Unione dei Comuni, Guglielmo Bongiorno – è stato modificato per i seguenti motivi: in base a quanto richiesto dalla modifica della legge regionale 68/2011 l’attuale formula ’Commissione paesaggistica’, con la seguente ’Funzioni in materia paesaggistica’. Si tratta di una modifica che non solo amplia, ma di fatto realizza un nuovo servizio delegato all’Unione dei tre Comuni, con nuovo responsabile esperto in materia di paesaggio. Per l’ufficio cultura – aggiunge Bongiorno – abbiamo condiviso la necessità di riorganizzare l’ufficio coinvolgendo le nostre nuove giunte. Stiamo valutando la forma di servizio più adeguata in modo da arrivare preparati alla scadenza della convenzione".

Claudia Iozzelli