Un’iniziativa in cui crediamo

Alimont srl nasce nel 1998 fondata da Alessandro Bastogi. Inizialmente concessionaria di conserve della nonna e specializzata nella regalistica di Natale. Ma la storia è lunga e ricca di soddisfazioni.

Nel 2004 viene acquisita anche la Cipriani Dolciumi di Lanfranco Cipriani, un’azienda storica pratese, dedita al commercio all’ingrosso di dolciumi e liquori oltre alla vendita al dettaglio di bomboniere, confetti, articoli da regalo e ovviamente dolciumi. Da questa fusione nasce la nuova Alimont-Cipriani Dolciumi che ha mantenuto la distribuzione all’ingrosso ampliandola con generi alimentari, bevande e vini. Inoltre, si è specializzata nella vendita al dettaglio di dolciumi, bomboniere, regalistica ed enoteca presso il negozio situato in via Cesare Battisti, 35 a Prato.

La nostra azienda ha deciso di sostenere questo progetto perché crede fermamante nei giovani ed abbiamo visto in questa iniziativa un’opportunità per sostenerli nel loro percorso di studio e formazione, consapevoli che saranno loro a dare un futuro migliore alla nostra citta.

Il Campionato di giornalismo è un progetto didattico e un’esperienza formativa per invitare i ragazzi a sviluppare una diversa conoscenza delle realtà cittadine perché possano essere consapevoli e informati. Crediamo sia un’esperienza importante per gli adulti di domani, per questo abbiamo deciso di partecipare sostenendo questa iniziativa. Dunque, buon lavoro ragazzi. Siamo curiosi di leggere i vostri articoli.

Alessandro Bastogi