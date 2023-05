"Un’emozione unica" Ora il nuovo sindaco pensa subito alla viabilità "Cambiamenti rapidi"

"E’ stata un’emozione unica, qualcosa di speciale. Voglio ringraziare tutti i poggesi. L’affluenza in aumento è stata una dimostrazione di democrazia, dell’interesse che queste elezioni hanno suscitato nei poggesi. Ai quali voglio dire che sarò il sindaco di tutti, a completa disposizione di Poggio a Caiano. Sempre". E’ un Riccardo Palandri visibilmente emozionato quello che racconta le sensazioni provate per la storica vittoria a Poggio. Un successo elettorale celebrato prima al comitato di via Garibaldi, poi davanti a palazzo comunale e in serata con una cena alla presenza di tutta la lista e dei partiti che lo sostenevano. Oggi, però, archiviata la gioia per l’elezione, ci sarà subito da pensare alla composizione della giunta. Quattro i nomi che lo affiancheranno, due uomini e due donne. Dall’entourage del neo sindaco fanno sapere che ogni discorso è prematuro, anche se un nome degli assessori sembra blindato. E’ quello di Leonardo Mastropieri, tecnico, uno specialista per l’urbanistica. È stato uno degli artefici della candidatura di Palandri e questo legame potrebbe portare il neo sindaco a chiedere a Mastropieri di entrare nella sua squadra. Da sciogliere il nodo dell’eventuale presenza anche di un volto politico in giunta. Di sicuro il neo sindaco, durante la campagna elettorale, ha detto che avrebbe scelto persone competenti per seguire le deleghe assegnate.

"Oggi è una giornata di festa, di celebrazioni. Poi da domani (oggi, ndr) penseremo alla squadra di giunta – commenta Palandri –. Assieme alla lista abbiamo compiuto una vera impresa, abbiamo recuperato 800 voti rispetto a cinque anni fa. Segno della credibilità della lista e di un programma a cui i poggesi hanno dato fiducia. Voglio solo citare il caso del Poggetto: nella somma delle due sezioni abbiamo vinto. E’ stato il segno del cambiamento, di come la nostra battaglia per spostare la ciclabile da via Aiaccia, ripristinando il doppio senso, è stata apprezzata dai residenti". E a proposito di Poggetto, proprio da lì, dalla sua abitazione, Palandri ha seguito lo spoglio elettorale con tutte le emozioni annesse. La vittoria nella sezione 9, la conferma alla 2 e alla 8 poco dopo. E poi la sofferenza delle ultime due sezioni, col centrosinistra in rimonta ma poi sconfitto di 61 voti. "Sono state ore intense, ricche di emozioni – aggiunge Palandri –. Più passavano le sezioni e più avevamo la sensazione di potercela fare. Vincere così forse è stato ancora più bello. Sono felice soprattutto per le persone al mio fianco, che aspettavano da anni una simile soddisfazione. Ora però dobbiamo metterci subito a lavorare e dare dimostrazione delle nostre capacità. Abbiamo un programma ricco di proposte da attuare. A cominciare dalla viabilità".

Un tema centrale in campagna elettorale. E Palandri sa di dover dare subito attuazione alle proprie idee: "Della ciclabile al Poggetto ho già detto in più occasioni e anche sul Ponte al Mulino ripristineremo il doppio senso di marcia, con semaforo intelligente, proprio come previsto dalla stessa Provincia di Prato. Poi c’è da risolvere il tema dell’unica entrata e dell’unica uscita dal paese. Lo faremo ascoltando tutti i poggesi e in accordo con i tecnici. E poi turismo, cultura, iniziative, commercio. Siamo solo all’inizio, dateci qualche giorno di tempo e poi mostreremo a tutti il vero cambiamento per Poggio. Un cambiamento chiesto e affidatoci proprio dai poggesi".

re.po.