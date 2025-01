Un’assemblea con tutti i comitati per farsi ascoltare dal Comune

Comitati e proteste dei cittadini animano la città. Un comitato e una petizione a La Querce, contro la costruzione di un supermercato e di altre opere che porteranno a una riduzione del verde nel quartiere. Un comitato e una petizione a San Giorgio a Colonica per chiedere più sicurezza dopo i tanti furti nelle abitazioni e spaccate dei finestrini delle auto in sosta. Un comitato e una petizione al Soccorso per chiedere la revisione del progetto del sottopasso. Infine, un comitato a Viaccia per chiedere che venga portato avanti il progetto “Rosalinda”.

Poi c’è l’iniziativa dell’amministrazione comunale con l’apertura degli sportelli "Comune vicino" per raccogliere le istanze dei cittadini. E ancora Galceti, viale Montegrappa, Borgonuovo… "E’ un fiorire di iniziative in città su domanda e offerta di partecipazione alla vita pubblica ma non ancora in linea - come sostiene l’associazione AttivaPrato – tutta questa voglia di partecipare, con quello che è il regolamento comunale sulla partecipazione civica il quale prevede degli strumenti precisi e molto efficaci per ottenere da parte dei cittadini che le proprie istanze vengano esaminate e, soprattutto, che ci sia una risposta, che può essere positiva o negativa, ma comunque sempre motivata, da parte dell’amministrazione comunale".

"Strumenti che – dice Paolo Sanesi, presidente dell’associazione AttivaPrato - consentono ai cittadini di essere protagonisti nel confronto diretto e senza intermediari, con l’amministrazione". Ed è per questo che AttivaPrato ha organizzato per lunedì 20 alle 21, nei locali del centro Bernardi in via Tintori 62, un incontro con i cittadini e soprattutto con i rappresentanti dei vari comitati nati in queste settimane in città, per spiegare loro quali sono gli strumenti efficaci della partecipazione civica per avere un confronto diretto con l’amministrazione comunale, seguendo regole codificate nel regolamento comunale sulla partecipazione.