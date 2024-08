Una tartaruga e due gattini salvati dalla polizia municipale

Montemurlo (Prato), 23 agosto 2024 – Nei giorni intorno a Ferragosto la polizia municipale di Montemurlo è stata impegnata in attività diverse dalla solita routine e per alcuni giorni il comando di via Toscanini si è trasformato in una sorta di “rifugio per animali”. Gli agenti, infatti, hanno dovuto far fronte al recupero di tre animali, una tartaruga e due gattini rimasti coinvolti in un incidente.

Il 14 agosto un cittadino ha segnalato alla polizia municipale la presenza di una tartaruga di terra europea che si aggirava nel parcheggio di piazza della Costituzione, a pochi passi dal comando. Per evitare che l'animale potesse finire sotto le ruote di qualche veicolo, gli agenti hanno provveduto al suo recupero e salvataggio. La tartaruga, di sesso maschile, è stata ospitata all'interno di un giaciglio di fortuna, ricavato da alcune scatole di cartone e nutrita con insalata e acqua. Per alcuni giorni è diventato la mascotte del comando ed è stato ribattezzato dagli agenti con il nome di Giustino. Da oltre vent'anni, infatti, la polizia municipale di Montemurlo porta avanti un progetto di educazione stradale dal titolo “La strada giusta”, il cui simbolo è proprio una tartaruga. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri forestali che, nei giorni seguenti al Ferragosto, hanno recuperato l'animale e condotto in un centro apposito.

"E’ una specie protetta e la normativa in materia è molto rigida. La tartaruga di terra va denunciata perché è protetta dalla Convenzione di Berna ed è necessario installarle un microchip per la sua identificazione - spiega l'ispettore della polizia municipale, Stefano Grossi, che si è occupato insieme ai colleghi delle cure a Giustino prima dell'arrivo dei carabinieri forestali – Chi detiene illegalmente una di queste tartarughe può rischiare fino a 5 mila euro di multa".

Ma non finisce qui, perché dopo Giustino al comando sono arrivati anche due gattini di appena un mese e mezzo di vita. La sera del 16 agosto un cittadino ha segnalato agli agenti che un'auto in via Barzano aveva investito due gattini randagi e poi se n'era andata senza prestare soccorso ai piccoli. Così i due gattini sono stati recuperati da una vigilessa, che da tempo si occupa di assistenza alle colonie feline, e li ha portati al Comando. Per fortuna le loro condizioni sono apparse migliori di quanto non ci sia aspettasse. Nel frattempo gli agenti hanno allertato il numero di Sos animali che si occupa dell'assistenza a cani o gatti randagi (numero telefonico 345 3220066). I volontari hanno preso in carico i due gattini che sono stati portati alla clinica veterinaria dove sono stati sottoposti ad accertamenti e cure.

L'assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero ha espresso un plauso per l'attività svolta dagli agenti della municipale, mentre l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli ha sottolineato: "A Montemurlo c'è grande attenzione verso il benessere degli animali e l'amministrazione comunale, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con associazioni animaliste, si occupa della loro tutela”.

È importante ricordare che se si trova un cane o un gatto abbandonato o ferito si deve chiamare il servizio Sos animali telefono 3453220066, mentre per l'assistenza ad animali selvatici feriti (cinghiali, cervi, daini ecc..) è necessario contattare la polizia municipale di Montemurlo telefono 0574-558499. I cittadini che ipotizzano un caso di maltrattamento di animali dovranno far riferimento al numero telefonico delle Guardie zoofile “Fare ambiente” 3453376028 oppure della polizia municipale 0574-558499. La convenzione è anche finalizzata alla sensibilizzazione dei proprietari di animali domestici verso comportamenti corretti, uno su tutti la raccolta delle deiezioni canine attraverso la formazione e l'aggiornamento periodico. Se si trova un uccello o un piccolo di avifauna ferito è necessario fare una foto all'animale che si reputa in difficoltà e mandarla subito al numero Whatsapp del Centro rapaci Lipu di Vicchio, dedicato a questo servizio tel. 347 8781971.