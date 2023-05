Una serata di solidarietà Le eccellenze per l’Ant

Successo per la quarta edizione di "Meravigliosamente donne in Ant", la serata promossa da Fondazione Ant per celebrare la femminilità e l’impegno sociale, che si è tenuta a Convitto Nazionale Cicognini. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Prato, alla presenza dell’assessore Ilaria Santi e della consigliera regionale Ilaria Buggetti, è stata l’occasione per Fondazione Ant di premiare 7 donne che si sono distinte nel loro lavoro e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. Ecco le premiate: Sabrina Pientini (per la sanità), Francesca Ranaldi (per il sociale), Sara Spampani (per l’impresa), Patrizia Quadrati (per la moda), Virginia Ucchino (per lo sport), Silvia Gambi (per la comunicazione). Il premio speciale Amica di Ant è andato a Chiara Maggenti General Manager di Atelier Damiano Carrara. La serata ha visto la partecipazione dell’artista e la conduzione è stata affidata a Maria Michela Mattei. Il menù della cena è stato a carico dello chef Niccolò Palumbo (ristorante Paca stella Michelin) e dello chef David Nesi di Valerio Ricevimenti. A chiusura, le dolcezze di Atelier Damiano Carrara. I vini, serviti dai sommelier di Fisar Prato, sono della Tenuta di Capezzana, dell’azienda agricola Ludus e della Fattoria Betti. La regia del servizio della cena è stata ad opera della Valerio Ricevimenti con la collaborazione dei ragazzi dell’istituto alberghiero Martini di Montecatini. Tutti i fondi raccolti saranno destinati al servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore. Fondazione Ant ringrazia il dirigente scolastico Tiziano Nincheri e tutti i sostenitori che hanno permesso la realizzazione della serata.